Melania Trump razkrila, kakšne težave je imela

Melania Trump se je, odkar njen mož Donald ni več predsednik ZDA, le redko pojavila v javnosti. Tokrat pa je naredila izjemo, stopila na govornico na slovesnosti v Washingtonu in spregovorila o tem, kako je postala državljanka ZDA. Melanio so gostili na slovesnosti ob podeljevanju državljanstva novim ameriškim državljanom.

Povedala je, da so ji mnogi izzivi, s katerimi se je med procesom srečevala, odprli oči in da je bila priča kruti resničnosti, s katero se ljudje, ki želijo postati ameriški državljani, srečujejo. Melania, ki je dobila ameriško državljanstvo leta 2006, je priznala, da je imela težave, ko se je spoznavala z vsemi zakoni in birokracijo. »Moje življenje je postalo kot nekakšen labirint organiziranja dokumentacije,« je dejala. CNN še dodaja, da je njen nastop na slovesnosti podprl tudi njen mož.

Trumpova je šele druga prva dama, ki ni bila rojena v ZDA, na dogodek pa naj bi jo povabila predstavnica nacionalnega arhiva Coleen Shogan. Trumpova naj bi njeno osebno povabilo sprejela in dejala, da ji je v čast.

Melania se je javnosti izogibala vse od januarja 2021, ko je zapustila Washington. Po dolgem času so jo skupaj z ostalimi nekdanjimi in aktualno prvo damo opazili na slovesnosti, ki je potekala v čast preminuli Rosalynn Carter. Novembra se je udeležila Trumpove naznanitve vnovične kandidature na prihajajočih predsedniških volitvah, a na drugih dogodkih, ki potekajo v okviru kampanje, ali na sodišču, je niso opazili. Viri blizu para vztrajajo, da naj bi Melania moža podpirala pri kandidaturi, a se osredotoča na sina Barrona, ki bo v kratkem zaključil s srednjo šolo.

Da ga podpira je dejala tudi maja v intervjuju za televizijsko mrežo Fox News.