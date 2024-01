Fides zaostril stavko, preklicali so soglasja za nadurno delo

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je na seji glavnega stavkovnega odbora soglasno sprejel sklep, da v sredo vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. Po oceni naj bi soglasja umaknila približno polovica zdravnikov, je na novinarski konferenci povedal predsednik Fidesa Damjan Polh.

Zdravniki bodo tako po besedah Polha odslej delali do največ 48 ur na teden in ne več. Prav tako ne bodo delali več kot 16 ur neprekinjeno. »To je povsem v skladu z evropsko direktivo o delovnem času,« je pojasnil. Nekateri preklici soglasja bodo začeli veljati takoj, tak primer naj bi bila Splošna bolnišnica Celje in Onkološki inštitut Ljubljana, v nekaterih primerih pa bo preklic oziroma umik soglasij začel veljati v 30 dneh.

»To je bil nujen ukrep, ki smo ga morali narediti prav zaradi tega, da opozorimo, da si ta vlada sploh ne želi nobenih sprememb v zdravstvu,« je dejal. Naloga javnih zdravstvenih zavodov po njegovih besedah bo, da ob upoštevanju novih pogojev sestavijo urnike tako, da se prilagodijo umiku soglasij.

Naslednja pogajanja bodo predvidoma v sredo ob 13. uri na sedežu Fidesa.