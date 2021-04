Matjaž Nemec bo postal očka

Razkril je veselo novico. FOTO: INSTAGRAM

Prijateljska ločitev

7 let je bil poročen z Iryno Osypenko.

Matjaž in Nina bosta zibala prihodnji mesec!

Na velikonočno nedeljo je marsikdo ostal odprtih ust, ko je zasledil objavo poslancana instagramu. 40-letnik je namreč s prikupno fotografijo razkril, da bo zelo kmalu postal očka. Maja pravzaprav. Poslikal je pasja prijatelja, svojega in izbrankinega, zraven njiju pa otroške copatke in pod vse skupaj zapisal: »Kdaj bo maj?«Očitno se bo njegov prvorojenec oziroma prvorojenka rodila že prihodnji mesec, ob tem pa so mu čestitali številni prijatelji in znanci, med katerimi so se vesele novice o naraščaju razveselili tudiin številni drugi. Nemčeva srčna izbranka, ki jo je dolgo skrival pred očmi javnosti, je že visoko noseča in se prav tako veseli otročička.O svoji zasebnosti Nemec še vedno ne želi govoriti, je pa prijatelje razveselil, ko je decembra lani prvič pokazal svojo partnerico, ki naj bi prav tako prihajala iz političnih krogov, in sicer naj bi bila strokovna sodelavka poslanske skupine LMŠ. Njunih skupnih fotografij na družabnih omrežjih ni, je pa Nemec njune fotografije tu pa tam objavljal v zgodbah na instagramu.Nazadnje je Nemec o svojem zasebnem življenju govoril konec leta 2018, ko se je ločil od lepe manekenke. Par je osupnil javnost, ekskluzivno pa sta o ločitvi spregovorila za revijo Suzy in potrdila, da se njune poti razhajajo. Kljub ločitvi sta ostala dobra prijatelja.»Po skupnih letih, ko sva drug ob drugem rasla, se spodbujala in podpirala, se najina pot sporazumno zaključuje v tovarištvu in spoštovanju, s prijaznimi spomini na vse, kar sva preživela v dvoje,« je takrat povedal Nemec in dodal: »Odločila sva se, da si dava možnost in odslej rasteva vsak po svoje, na način, ki nama bo omogočal nove poti. Hvaležna sva, da je najina ljubezen prerasla v iskreno in srčno prijateljstvo.« Par sta bila devet let, poročena pa dve leti manj. O prekinitvi dolgoletnega partnerstva je spregovorila tudi Iryna, ki je povedala, da Matjaž ostaja v njenem srcu kot ena najboljših in najpomembnejših oseb, kar jih je spoznala.»Skupaj sva preživela ogromno lepih trenutkov, vedno sva si stala ob strani in lahko sva se zanesla drug na drugega. Ponosna sem na oba, da nama je uspelo tako odraslo in modro ravnati z najinimi čustvi. Ker drug drugemu privoščiva le najboljše, sva po temeljitem in dolgotrajnem premisleku sprejela težko, a sporazumno odločitev.«