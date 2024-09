Masterchef razvajal sedmo silo s kulinaričnimi presežki

Mlekarna Celeia, ki ima sedež v Arji vasi, je največja mlekarna v slovenski lasti 15 kmetijskih zadrug. Svoje dosedanje dosežke, uspešno poslovanje in novo strategijo so predstavili novinarjem, povabili so jih v hotel A plus v Mali Pirešici, kjer pa je sedmo silo čakalo presenečenje. S kulinaričnimi presežki jih je namreč razvajal masterchef Bruno Šulman. Med drugim je postregel razstavljeno pehtranovo potico in seveda navdušil vse prisotne.

Sicer pa so v Mlekarni Celeia usmerjeni v prihodnost, krepijo lastno blagovno znamko in hkrati skrbijo za dobrobit živali svojih rejcev mleka. Za svoje izdelke so na 38. Mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov AGRA prejeli številne nagrade za prav vse prijavljene izdelke, med drugim veliko zlato medaljo za seneni sir in zlati medalji za tekoči jogurt z okusom maline brez dodanega sladkorja in sladil ter desert mlečne kraljice pomaranča in hrustljave čokoladne kroglice.

Mlečna kraljica Alenka Gradišnik z nagrajenim desertom FOTO: arhiv MAV

Za dobrobit živali

Po lanski zgodbi bližine letos idejo povezanosti z okoljem nadaljujejo z akcijo Za dobrobit živali, v okviru katere so najprej posodobili 16 hlevov svojih rejcev, nato pa zelo opazne pisane kravice poslali na pašo po okoliških krajih. »Pet kravic, odetih v vzorce, ki odsevajo temeljne vrednote naše mlekarne in življenja nasploh, je prava atrakcija in ljudje jih z navdušenjem fotografirajo. Z njihovimi vzorci smo opremili tudi šolske zvezke in jih 500 podarili Zvezi prijateljev mladine Slovenije, 500 pa razdelili v osnovnih šolah po vsej Sloveniji,« inovativno promocijo mlečne industrije opiše vodja strateškega marketinga Tjaša Kobal Anžur.

1. družinski dan Zelene doline na Golteh so popestrili Čuki. FOTO: arhiv MAV

Letos imajo še druge odmevne marketinške aktivnosti, sodelujejo z masterchefom Brunom Šulmanom pri promociji linije izdelkov Gurman, pripravili so že 17. izbor mlečne kraljice Zelene doline Slovenije, to je postala Alenka Gradišnik, že spomladi pa so pripravili 1. družinski dan na Golteh s trail tekom.