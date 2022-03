Mastechef: Timoteja so jajca stala obstanka v šovu

V šovu Masterchef Slovenije so tokrat tekmovalci cvrli za sodnika Luko Jezerška in Karima Merdjadija. Bine Volčič je, kot smo že poročali, manjkal, ker je zbolel.

Luka se je veselil ocvrtega mesa. FOTO: Pop Tv

Tekmovalci so morali pokazati, da si upajo ocvreti še kaj drugega, ne le meso. Nekateri so ob tem zmedli sodnika. A nekateri so nalogo opravili odlično in tako je bil Karim navdušen: »Stari moj, to gate trga ...«

Kuharji, ki se niso izkazali, so morali na izločitveni test. O nadaljnjem obstanku pa so tokrat odločala umešana jajca. In na koncu so prav jajca bila tista, ki so stala Timoteja mesto v šovu in je odšel domov.