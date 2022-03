Bine Volčič manjkal zaradi korone, zaradi zdravja šov zapustil Januš

V šovu Masterchef Slovenija so imeli tekmovalci izziv v parih, ki so ga začeli s prevezami čez oči. A tokrat je v oddaji manjkal en sodnik.

Luka Jezeršek in Karim Merdjadi sta sporočila, da Bine Volčič manjka, ker je zbolel za covidom. Prav tako je zaradi bolezni bilo le 14 tekmovalcev, čeprav bi jih moralo biti po izločitvi Žanet 15. Januš je namreč sporočil, da iz zdravstvenih razlogov ne more več nadaljevati poti v šovu.

Sicer pa so se tekmovalci preizkusili v peki torte. Delovne naloge v parih so bile bilo deljene in vsak par se je moral sam odločiti, kdo bo zadolžen za ugotavljanje in pripravo okusov, kdo pa za dekoracijo torte.