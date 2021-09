Maria s solzami v očeh: Dotakne se te, ko te mladina ne spoštujejo

Na kmetiji vlada napeto vzdušje. K temu je pripomogla tudi lakota, saj v zadnjih dneh niso imeli na voljo veliko hrane. Napeto je vzdušje med mladimi in starimi, pa tudi med ženskami. Vse bolj slabo se na kmetiji počuti Maria, ki je kot kaže na tapeti svojih sotekmovalcev in se bo s Stanko pomerila za svoj obstanek na Kmetiji.



»V meni vidijo same napake, ki jih v bistvu ne naredim,« je potožila in povedala, da je nekaj takšnega v življenju že doživela. V kmetijo je prišla iskat uteho in sprejetost, a je še enkrat znova doživela razočaranje. »Danes so me čisto povozili, da nič ne delam, da naj tisti, ki ne dela tudi ne je. V njihovih očeh sem popolnoma neprimerna za to kmetijo,« je potarnala in napovedala, da kljub žalosti in odnosu s sotekmovalci ne namerava vreči puške v koruzo. »Dotakne se te, če te mladina ne spoštujejo in če nima tistega osnovnega bontona. Počutim se, kot kost, ki jo napada 15 levov,« je dejala Maria, ko je odšla zvečer v kajžo s Stanko.



Vzdušje na Kmetiji se je nekoliko izboljšalo, ko so bili izjemno uspešni na tržnici. Trgovca so z izdelki tako presenetili, da jim je dovolil, da v tridesetih sekundah napolnijo vreče in vanje dajo vse, kar jim srce poželi.



Na obisk je prišla tudi gospodarica, ki je prišla ocenit, kako uspešni so bili pri nalogi. Hiša je bila po njenem lepo očiščena, a ni bila najbolj zadovoljna s tem, da gosti niso bili najbolj zadovoljni s pogostitvijo na kmetiji. Zadovoljna je bila nad kreativnostjo pri fitnesu, a je opozorila na podrobnosti. nadvse navdušena pa je bila nad pralnico, ki je bila po njeni oceni za v izložbo. Kljub temu, da gosti niso bili najbolj zadovoljni, pa je ocenila, da so nalogo izpolnili in zato jim je predala nagrado, ki jim bo pošteno olajšala življenje. Dobili so namreč dva pralna stroja. »Končno! Mi ne bo več treba Tilnu prati oblačil,« je novo pridobitev komentirala Romana.



Ta večer je bilo sicer na posestvu izjemno veselo, saj jih je za uspešno opravljeno nalogo na mizi pričakalo presenečenje. Gospodarica Nada je kmetom poslala rujno vince, ob katerem so se kmeti sprostili in poveselili, ker so uspešno opravili nalogo.

