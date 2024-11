Marcel nam je razkril, kdo ga je v šovu najbolj razočaral: Naredil je veliko napak ...

Prejšnji teden je šov zapustil Marcel Verbič, ki je v dvoboju izgubil proti Maji Triler. Po odhodu smo ga povprašali o njegovih občutkih v šovu in zdaj, ko dogajanje spremlja na malih ekranih. O načrtih za prihodnost ni želel govoriti, saj je prepričan, da tako sovražniki ne vedo, kam usmeriti napade.

Kako ste se počutili ob odhodu iz Kmetije?

Ob odhodu sem imel mešane občutke. Po eni strani sem bil vesel, ker sem si želel miru in vrnitve domov, po drugi strani pa sem bil žalosten, ker se je zaključila moja igra za glavno nagrado v vrednosti 50.000 evrov.

Marcel Verbič. FOTO: Pop TV

Kmetijo sem spremljal bolj občasno, zato težko izpostavim specifične trenutke. Kljub temu so me presenetili številni napadi name in seveda razne laži, ki sem jih videl.

Ali vas je kdo od nekdanjih sotekmovalcev posebej razočaral?

Razočaral me je Tim. Naredil je veliko napak, a si kljub temu še vedno dovoli soditi mene in ostale.

Se je kdo obnašal povsem drugače, ko so se kamere ugasnile?

Težko rečem. Osebno se ne obremenjujem z drugimi, raje se osredotočam nase in na svoje stvari.

Tim in Nuša trdita, da med njima ni bilo nič, ko ste bili skupaj v sobi. Kaj se je v resnici dogajalo?

Mislim, da je bilo na posnetku jasno vidno, kaj se je dogajalo. Tukaj res ni potrebe po dodatnih pojasnilih.

Kdo je vaš favorit za zmago?

Najbolj privoščim zmago Stanetu.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

Svoje načrte raje zadržim zase. Mislim, da je bolje, da svetu ne razkrivaš, kaj boš naredil, ampak mu to pokažeš v dejanjih. Tako sovražniki ne vedo, kam usmeriti napade.