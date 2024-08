Magnifico zaljubljen v novo prizorišče koncerta, ki ga je prestavil iz Tivolija

Po številnih zapletih okoli koncerta, ki bi ga moral ​​ imeti Magnifico 31. avgusta v Tivoliju, si je glasbenik nedavno oddahnil. Prvotni načrt je padel v vodo, ekipa pa je našla novo sanjsko lokacijo – Mladinski golf center Stanežiče.

Skupaj z Magnificom si jo je ogledal tudi radijski voditelj Denis Avdić, ki je zaradi tega prekinil dopust na Krku. Avdić in Magnifico sta se sprehodila po čudoviti zelenici, glasbenik pa je med drugim spregovoril o tem, zakaj se, čeprav bi po številnih zapletih lahko nastopil v Tivoliju, za to ni odločil. »Zdaj bi se lahko, ker imamo dovoljenje, ampak naj parafraziram gospoda Korošca, ki je leta 1918 rekel avstro-ogorskemu carju Karlu: Prepozno je. Prepozno so se stvari zgodile. Našel sem ambient, vse ima svoj smisel. Očitno sem moral videti ta prostor in v trenutku sem se zaljubil. To je narava, open air, sediš, če ti paše, ležiš, če ti paše. Ta prostor smo iskali, saj ima toplino, romantiko, zaljubiš se,« je nad novo lokacijo navdušen Magnifico. Prizorišče se bo odprlo ob 16. uri, po koncertu pa ne bo vsega takoj konec. »Prebivalci Stanežič so me sprejeli odprtih rok in z nasmehom na ustih. Nihče ni kompliciral. Tudi človek je del habitata, če bi mi oni rekli ne, ni inštitucije, ki bi mi rekla da,« je bil jasen.