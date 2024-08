Lorella Flego izbrancu izrekla večno zvestobo: poroka v intimnem krogu

Lorella Flego je presenetila sledilce na Instagramu in delila svoje poročne fotografije. Usodni »da« sta dahnila 29. junija letos. Fotografije je pospremila z napisom: »Najboljša ljubezen je tista, ki prebudi dušo in nas prisili, da sežemo po več. To podžiga ogenj v naših srcih in prinaša mir v naše misli. Neskončno hvaležna, da sem tvoja žena.«

Njen izbranec je Aleš, ki javnosti še ni znan, Lorella pa ima že od prej 13-letno hčer Sofio. Poročila sta se na domačem vrtu sredi gozda v krogu prijateljev in družine, je poročal portal Elle. Voditeljica je sicer razkrila, da se je zgodba z Alešem začela pred 35 leti v Svetem Ivanu, »on pa je bil njena prva in edina poletna ljubezen«.

Usoda ima mnoge poti

»Nakar sva se ponovno našla pred osmimi leti, ko sva bila oba že starša in imela življenje, ki je teklo po drugačnih tirih. Lahko samo rečem, da so poti usode neštete, in morda je res, da vesolje vidi veliko dlje kot mi sami. Če sem danes v popolnem ravnovesju, je tako tudi zato, ker imam ob strani čudovito družino, res prekrasno hčer in neverjetnega moža, ki bere misli in vsak dan znova poskrbi za našo srečo,« je za Elle dejala Lorella.

Hrano za poroko je pripravila kulinarična hiša Jezeršek, nevesta pa je nosila dve obleki iz ateljeja Qualcosa di Blu v Trstu. Mladoporočenca sta na svoj dan uživala v zvokih violine, na katero je igrala Maša Golob, in harfe, za katero je sedla italijanska harfistka Erika.