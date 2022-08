Letošnja Kmetija bo povsem drugačna: voditeljica razkrila, kaj čaka tekmovalce (FOTO)

Letošnja Kmetija bo popolnoma drugačna, kot je smo bili vajeni v zadnjih letih. Kot napovedujejo na Pop TV, bodo letošnji tekmovalci bodo izkusili, kako težko je zares živeti na kmetiji in skrbeti za posestvo brez modernih orodij ter pripomočkov: čakajo jih težji pogoji za življenje, težja pravila igre, več dvobojev in še več napornega dela.

Natalija Bratkovič. FOTO: Pop TV

Ustvarjalci šova so razkrili še, da se bo letos šov odvijal na popolnoma novi lokaciji, saj se Kmetija seli na Dolenjsko. »Ravne zelenice Prekmurja je zamenjala razgibana dolenjska pokrajina in kot se za vsako spremembo spodobi, so se nekoliko spremenila tudi pravila igre,« sporočajo. Mentalnih in fizičnih preizkušenj bo po njihovih besedah še več, strožja pravila igre pa bodo tekmovalcem otežila napredovanje ter jih postavljala v situacije, ko bodo morali hkrati tekmovati in sodelovati. Bolj kot kadarkoli prej bodo v ospredju iznajdljivost, veščine ter spretnost tekmovalcev.

Tekmovalce bo še naprej spremljala voditeljica Natalija Bratkovič. »Obljubljam pozitivno presenečenje! Nova lokacija je naravnost čudovita in idealna za čas, v katerega nas bo Kmetija popeljala oziroma vrnila – to je čas, ko ni bilo udobja, kot smo ga vajeni danes, ko je bilo treba za vsak kos kruha garati, ko je bilo kmečko življenje borba. Mislim, da še največ povem s stavkom: Letos pričakujte Kmetijo brez milosti,« pravi voditeljica. Vrača pa se tudi mentorica Nada, ki bo budno bdela nad opravljenimi nalogami.