Poslanko Evo Irgl je s to potezo spravil v jok (FOTO)

Prejšnji teden je slovensko kulturno sceno zaznamoval škandal, saj so v Slovenskem narodnem muzeju tik pred zdajci odpovedali napovedano razstavo Popotovanja z umetniškimi deli, za katera se ocenjuje, da so ponaredki. Ravno prejšnji teden pa se je na instagramu oglasila tudi poslanka Eva Irgl, ki ima – kot vse kaže – doma pravo galerijo umetniških del. Njene domače stene namreč krasijo številne slike, ob katerih človeku zastane dih.

Eva in Davor obožujeta umetnost. FOTO: Instagram

Kot nam je zaupala Irglova, ima zelo rada umetnost. Kot pravi, se je je najbolj dotaknila ena od slik Jacksona Pollocka, ko jo je zagledala v muzeju Guggenheim v Benetkah. »Še dodatno me je nad slikarstvom navdušil moj Davor, ki pa je tak oboževalec umetnosti, da si je reprodukcije njemu najljubših slik naslikal kar sam. Ko sem jih prvič videla, sem kar težko verjela, da se nekdo loti tako obsežnega podviga. Ko je videl mojo reakcijo, da me je lepota Pollockove slike ganila do solz, mi je podaril tole svojo reprodukcijo,« je za naš portal razkrila poslanka in pripela še spodnjo fotografijo.