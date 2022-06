Kakšen škandal: v narodnem muzeju napovedali Picassa, zaradi očitkov o ponaredkih odpovedali razstavo

V Narodnem muzeju Metelkova je bilo za danes ob 17. uri napovedano odprtje razstave Popotovanja, na kateri naj bi bila razstavljena dela največjih slikarjev 19. in 20. stoletja. Kot navajajo, naj bi bile med njimi slike Pabla Picassa, Paula Cezanna, Henrija de Toulouse-Lautreca, Joana Mirója ...

Dela nekaterih svetovno znanih umetnikov, ki so jih napovedali na razstavi v Ljubljani, pa so po poročanju portala N1 ponaredki. Kot na omenjenem portalu navajajo likovne kritike, »gre za v nebo vpijoče ponaredke in velik škandal za narodni muzej, ki terja odstop direktorja. Če bi to bile originalne slike, bi bile skupaj vredne več kot milijardo evrov.«

Na razstavi bi bilo na ogled 160 umetniških del iz zasebne zbirke družine Boljkovac, strokovnjaki pa so ob teh napovedih opozarjali na to, da bi morali pred razstavo preveriti pristnost del, ki je vprašljiva.

Tik pred nameravanim odprtjem razstave pa se je zgodil preobrat. Delo.si namreč poroča, da je odprtje razstave odpovedano. Popoldne so iz muzeja sporočili, da odpovedujejo predogled za strokovno javnost in novinarje. Na spletni strani muzeja je sicer še vedno objavljeno, da razstava bo.

Kakšni so komentarji opisanih dogodkov Narodnega muzeja Slovenije in njegovega direktorja Pavleta Carja, bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.