Lent znova prizorišče Red Bullovega spektakla: v srcu Maribora več kot 50.000 ljudi (FOTO)

Mariborski Lent je bil znova prizorišče Red Bullovega Flugtaga. Od leta 1992, ko je bil čisto prvi na Dunaju, se jih je po vsem svetu zvrstilo že 170. Priljubljeno tekmovanje, na katerem se ekipe z doma izdelanimi letečimi mojstrovinami tudi na račun kreativnosti trudijo doseči čim bolj atraktiven in čim daljši skok, je Maribor po letu 2005 gostil drugič. A tokrat na povsem prenovljenem Lentu, primernem za velike spektakle ter z naravnimi in montažnimi tribunami. Dve izjemni prizorišči sta bila še Stari most in Splavarska brv.

Organizatorji pravijo, da se je na peklensko vročo nedeljo v srcu Maribora zbralo več kot 50.000 obiskovalcev, ki so se hladili tudi v Dravi. Najdaljši skok je uspel Stari postaji, ki je z letečo prešo pristala pri 19 metrih, dodatne točke pa je ekipi prinesel tudi umetniški vtis.

Strokovno komisijo so sestavljali plezalka Janja Garnbret, raper Marko Kocjan - Emkej, pevka Rebeka Dremelj, nekdanji nogometaš Marcos Tavares in vojaški pilot Matic Gomboc. Med tekmovalci se je preizkusil tudi nekdanji slovenski smučarski letalec Robert Kranjec. Pilotiral je Onkomana, ki mu ga je pomagal skonstruirati sam Peter Slatnar. Namesto napovedanih 200 metrov je Kranjec pristal pri nekaj manj kot 20-metrski razdalji. Prireditev sta povezovala dramska igralca Jurij Zrnec in Tjaša Železnik, sodnike pa je nadziral mariborski radijec Dejan Vedlin.

