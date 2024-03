Legendarni Stare odkomentiral svojo zadnjo tekmo: razkril, kdaj je jokal kot dež

S podelitvijo pokalov in drugim mestom slovenske skakalne reprezentance (Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc) na ekipni tekmi svetovnega pokala na letalnici v Planici je legendarni komentator Andrej Stare odkomentiral svojo zadnjo tekmo.

»Planica ostaja tudi zame kraljica, neponovljiva,« je s cmokom v grlu Stare sklenil komentiranje, pri tem pa se mu je zatresel glas.

Pravi, da je bila zanj najbolj čustvena tekma, ki jo je v svoji 45-letni karieri komentiral, hokej v Sočiju leta 2014, ko se je slovenska hokejska reprezentanca z zmagama nad Slovaško in Avstrijo uvrstila v četrtfinale olimpijskega turnirja. Stare pravi, da je takrat jokal kot otrok, ko mu vzameš igračo.

Kot pravi Stare, je zdaj čas, da pridejo na njegovo komentatorsko mesto »mlajši in boljši«, kolegi pa so mu ob tem položili na srce, da bo njegov glas ostal v kolektivnem spominu Slovencev.

Pred današnjo poslovilno tekmo je Andrej Stare nazadnje komentiral tekmo svetovnega prvenstva v smučarskih poletih na Kulmu, takrat pa so se pojavila številna namigovanja, da je bil med prenosom pod vplivom alkohola.

V nedeljo bo v dolini Pod Poncami na tradicionalnem zaključku sezone kariero uradno sklenil tudi slovenski šampion Peter Prevc.

Mnogi bodo pogrešali Staretovo edinstveno komentiranje

Izbrali smo le nekaj komentarjev na družbenih omrežjih ob slovesu Andreja Stareta:

* Legenda, Andrej Stare, hvala za vse!

* Hvala vam za vse prijetne, hudomušne, nasmejane in strokovne komentarje, ki ste jih nam, športnim gledalcem in navdušencem, posredovali med dolgo kariero. Z vami smo se veselili, bili jezni in žalostni ob naših šampionih. Še na mnoga srečna leta!

* Gospod doktor Andrej Stare, hvala. Inspiracija mnogim!

* Hvala za vse dobre in duhovite prenose atletike, hokeja in skokov/poletov. Vsi so imeli radi mlade, le Andrej Stare.

* Gospod Andrej Stare, zame ste res velik gospod, saj ste na komentatorskem mestu lahko mentor vsakomur od mlajših, ki se šele učijo tega "posla". Jaz vas primerjam z Mladenom Delićem iz HRT in zame sta oba legendi športa za mikrofonom!