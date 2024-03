Andrej Stare razveselil oboževalce: Po dveh mesecih prekinjam 'silenzio stampa'

Potem ko so športnega komentatorja Andreja Stareta zaradi nekoliko preveč razposajenega obnašanja med prenosom tekem za svetovno prvenstvo v smučarskih poletih januarja letos z javne hiše RTV poslali na prisilne počitnice in naj bi se po hitrem postopku upokojil, je zdaj Stare prek družbenih omrežij sporočil, da se vrača za mikrofon. A kot kaže, le še enkrat.

»Dragi fani. Po dveh mesecih prekinjam silenzio stampa. Poslovilni prenos bom imel iz Planice v soboto ob 8.00,« je sporočil, »držite pesti, saj sem VAŠ.«

Kot je znano, se bo v nedeljo, 24. marca, odvila zadnja tekma smučarjev skakalcev v Planici.

Spomnimo, Stare, eden izmed bolj priljubljenih in karizmatičnih športnih novinarjev, si je namreč konec januarja privoščil spodrsljaj med komentiranjem tekme smučarjev skakalcev na Kulmu. Zatikal se mu je jezik, kolcalo se mu je, nekateri gledalci so celo slišali, kako je podiral kupčke in si odprl pločevinko. Vse skupaj je v javnosti poželo nemalo kritik, zgražanja, a tudi podpore.