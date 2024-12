Lea Mederal Gams v ŠOKkastu: Spregovorila o zasvojenosti, ki jo je premagala (VIDEO)

Lea Mederal Gams je novinarka, ki je našla prav posebno Njena pot pred kamerami se je zelo hitro razpletla, saj so jo z avdicije poslali direktno na teren. Takrat je intervjuvala Jerneja Kuntnerja in tresla se je kot šiba na vodi. Danes suvereno opravlja pogovore in z znanimi Slovenci preživi cele popoldneve, saj snemanja trajajo več ur. Goste najraje izbira sama, saj rada posluša svojo intuicijo in s tem prepreči nelagodne situacije. Se je pa že zgodilo, da je povabila gosta samo zaradi njegove popularnosti in to se je čutilo tudi pri samem pogovoru: »Dvakrat v življenju nisem poslušala svojega občutka in sem gosta povabila, ker je bil popularen.«

Spregovorila je tudi bolezni ščitnice, ki jo je pozdravila s pomočjo močne volje in knjige Joeja Dispenze, ki jo je popeljala v svet meditacije in samozdravljenja. »To je definitivno knjiga, ki jo priporočam vsakemu,« je dodala. Spremenila je način življenja in prehranjevanja. »Bila sem odvisna od sladkorja in tri mesece je bilo res hudo,« je povedala. Pravi, da se premalo zavedamo, kako huda je lahko zasvojenost s sladkorjem.

Želi si Brada Pitta in Jurija Zrneca

Posnela je že več kot 200 potepov in raziskala skrite kotičke Slovenije. Pri izbiri destinacije pa gostom pusti proste roke, zelo rada se prepusti presenetiti in s tem odkriva nove kraje. Razkrila nam je tudi, da z gosti nima večjih težav in da se z veseljem odzovejo na njeno vabilo. Od svetovnih zvezdnikov pa z veseljem gostila Brada Pitta, pri domačih pa srčno vabi igralca Jurija Zrneca, da se ji pridruži na izletu. Nekateri gostje so pri njej večkrat, saj je oddaja na sporedu že nekaj leti in v tem času, se jim zgodi marsikaj. »Meni se to ne zdi nič spornega. Tudi Mario Galunić, ki smo ga gledali vsako nedeljo, je imel vsako leto iste goste,« nam je razkrila in ugotovila, da Maria še ni povabil v svojo oddajo.

Obožuje morje in vsako leto si ga z veseljem privošči

Lea pa ni samo avtorica oddaje, ampak tudi mama malemu Julijanu, ki se ji je rodil v zakonu z njenim Mihom. Njuna zgodba je pravljična, saj si lepšata življenje že več kot 17 let. »Pogovor, pogovor in še enkrat pogovor. Pomembno spoštovanje in da odnosa ne začneš jemati za samoumevnega,« nam je razkrila. Še veno ji prinese rože in drug drugega peljeta na zmenek, s tem pa skrbita za vitalnost odnosa. Spregovorila je tudi o tem, kakšna mama je in razkrila, katerega artikla svojemu sinu ni nikoli kupila.

