Lado Bizovičar in Anela tesno objeta, iskrice kar frčijo na vse strani (FOTO)

Lado Bizovičar je s svojimi fotografijami iz zasebnega življenja precej skop. Objave so nekoliko bolj pogoste le pred kakšnim dogodkom, ki ga pripravlja. Na naše veselje pa njegova partnerica Anela nima zadržkov in nas razvaja z utrinki iz njenega življenja. Včasih se na njih znajde tudi Lado. Tako je tudi tokrat. Anela je objavila čudovito fotografijo, na kateri sta s partnerjem široko nasmejana in zadovoljna.

Ugibamo, da je bila fotografija posneta po stožiškem spektaklu, ki ga je Lado dolgo načrtoval in pili, kar pa je bilo nagrajeno s strani publike, ki je bila navdušena nad prikazanim. Pri organizaciji mu je pomagala tudi partnerka, zato njuno zadovoljstvo po dobro opravljenem delu ni presenetljivo.

(Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži fotografija)

Lado Bizovičar je s pripravami šel celo tako daleč, da se je par dni pred predstavo preselil kar v hotel.

Kaj ga je tako gnalo k nenehnemu piljenju, je povedal v intervjuju pred predstavo: »Predvsem želimo dokazati, da se da. Da Stožice niso le dom športa in glasbe, ampak da je tu mogoče izvajati predstave, kakršnih v Sloveniji še ni bilo. To ni le izjemen ustvarjalni, ampak tudi logistični in tehnični izziv. Vse skupaj bo velik podvig tudi za same Stožice in Šport Ljubljana, a prepričan sem, da bo ta spektakel odprl vrata za nov segment zabave pri nas.«