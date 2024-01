Lado Bizovičar se je preselil v hotel

»Toliko enih zanimivih ljudi in prijateljev, pa tako malo časa,« povzame občutke pred velikim spektaklom Slovenska muska v Stožicah Lado Bizovičar, ki se je ob zaključku vaj preselil v hotel.

Ob rednem prehranjevanju in spanju si privošči še trening v telovadnici, sicer pa so njegovi dnevi od jutra pa globoko v noč namenjeni le vajam, piljenju predstave in čim boljši izvedbi: »Pri tako velikem številu nastopajočih se žal nismo mogli povsem izogniti temu, da moramo na vajah včasih hiteti iz točke v točko. Vseh sploh še nismo prešteli. Ker ko jih enkrat bomo, se bojim, da nas bo zagrabila panika. Tega pa res nočemo. Seveda znamo tudi improvizirati, a to je res skrajni ukrep, ko že vse stoji.«

Ogromno dela padlo tudi na pleča glasbenega vodje

Ob Ladu in scenaristu Juretu Karasu je ogromno dela padlo tudi na pleča glasbenega vodje projekta Gašperja Konca, ki ni le Ladov pribočnik na odru, ampak tudi avtor vseh glasbenih priredb, ki jih bo mogoče slišati v Stožicah.

»Samo za komponiranje sem porabil krepko čez 100 ur. Za vsako različico skladbe, ki jo boste slišali, je zadaj tudi po 15 inačic, med katerimi smo izbrali pravo. Poseben izziv je bilo denimo izbrati zabavne uspešnice, ki se jih sploh da prirediti za operno petje, potem pa najti reference v klasični glasbi, da to izpade dobro. Na sploh pa smo se morali veliko pogovarjati z izvajalci, da so razumeli, kaj delamo in kaj želimo doseči z njihovim sodelovanjem. Težko si je predstavljati, kako bi denimo Murko zvenel v operi, dokler tega ne slišiš. A na koncu so se vsi poistovetili s svojimi vlogami. Na vajah se kljub včasih zelo trdemu delu zelo zabavamo in veliko smejimo,« pravi Gašper.

Ob že tako izjemnem logističnem podvigu bodo Stožice prvič gostile glasbeno-komično predstavo takih razsežnosti, šov pa si bodo lahko ogledali tudi gluhi gledalci. Tolmačenje zanje bo potekalo v živo v studiu v Stožicah in se bo prenašalo na zaslonu v neposredni bližini njihovih sedežev. »S tem prvim malim korakom si želimo približati tovrstne vsebine in dogodke tudi gluhim in naglušnim osebam, kot je v tujini že praksa, in slovenske organizatorje spodbuditi, da jih bo vsako leto več,« še pravijo v ekipi.