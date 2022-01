Ksenija Kranjec v Baru med rjuhami

Po hitrem slovesu Jana Klobase od srbskega šova Bar je slovenska tekmovalka Ksenija Kranjec spet dobila družbo iz domovine. Šovu se je namreč pridružila še ena znana udeleženka resničnostnih šovov Lara Goršek Kos. Dekleti sta med seboj nekaj časa precej grdo gledali, zato so gledalci z zanimanjem spremljali, kako se bo Ksenija odzvala na prihod novinke. Toda kot je povedala za 24 ur, se je njenega prihoda razveselila.

Lari je pomagala pri promociji profila na erotični platformi OnlyFans.

»Z Laro se poznava že nekaj časa. Kakšen odnos imava? Nisva ravno prijateljici, ki hodita na kavo, sva pa instagram kolegici. Občasno si pomagava pri promociji platforme, ki jo imava, OnlyFans. Naredila sem ji profil, malo sem ji pomagala, da se je finančno dvignila,« je povedala. »Pred leti nisva imeli fenomenalnega odnosa, niti ne vem, zakaj. Ona je imela neke zamere do mene, in ko sva prišli skupaj v Kmetijo, mi je rekla, da sem okej punca. Je fajn punca,« je še dodala in obljubila, da bosta skupaj naredili šov v Baru.

Sicer pa je Ksenija v omenjenem šovu čedalje vplivnejša. Tako ji je uspelo omrežiti vsaj na videz zelo nedostopnega Damirja. Damir Tepavac menda celo na sporočila svojih domačih med prazniki ni odgovarjal, a počasi in zanesljivo vse bolj pada pod Ksenijin vpliv. Sicer oba zanikata, da bi med njima bilo kaj več kot le prijateljstvo, a njuna dejanja dokazujejo nasprotno. Tako Damir izkoristi vsako priložnost, da se dotika Ksenije, ona pa ne skriva, da v tem zelo uživa.