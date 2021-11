Šok! Konrad Pižorn po težki operaciji žaluje za prijateljem

Za igralcem Konradom Pižornom je težko leto. Pred meseci je prestal težko operacijo srčne zaklopke in aortne žile, po kateri se še vedno postavlja na noge. Pri tem mu je bil poleg njegove življenjske sopotnice Zinke v veliko oporo Berk, štirinožni kosmatinec pasme bernski planšarski pes. A življenje očitno hudo preizkuša Kondija in njegovo Zinko, saj je igralec sporočil, da je njun pasji prijatelj odšel za mavrico.

Pred meseci so mu zamenjali srčno zaklopko.

»Še sreča, da imam še Zinko. Edina uteha v klinčevem času. Nimam besed,« je strnil žalostne občutke in dodal, da je za njima leto žalosti, bolezni in doktorjev pa leto minljivosti in ponovnega vstajenja. Kondi, ki se je nedavno preselil v Litijo, težko dojema, da v novem domu ne bo Berka, ki ju je z Zinko vedno navdajal z optimizmom. Berk je bil njun tretji bernski planšar, ob slovesu pa je vedno težko, je še dodal ožaloščeni igralec.

»Pa je ob ločitvi vedno isto. Vsi so naju reševali v žalosti ob težavah in tegobah v tem letu,« je še potarnal Kondi, ki so ga prijatelji potolažili, da tudi zanj zagotovo prihajajo boljši časi.