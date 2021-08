Komentatorji olimpijskih iger na RTV Slovenija v nemilosti

»Potrdimo lahko, da je varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev prejela odzive o domnevnih seksističnih komentarjih. Njen odziv boste lahko prebrali v mesečnem poročilu varuhinje.« Tako so nam na vprašanje, ali so zoper komentatorje prenosov olimpijskih iger na RTV Slovenija prejeli kakšno pritožbo, odgovarjajo z RTV Slovenija. Po spletu je namreč zaslediti kar nekaj kritik na njihove besede.



Po spletu je denimo zakrožil zapis (nelektorirano) uporabnice twitterja Marli, ki je kritizirala Andreja Stareta, Ivana Čuka in Petra Kavčiča: »V čisto vsakem prenosu poslušamo seksistične komentarje o oblikah teles, oblinah, insinuacije na spolnost in takšne in drugačne neprimerne komentarje o izgledu, barvi las, umetnih trepalnicah, skratka popolnoma neprimerno za 21. stoletje. In to samo na podlagi spola. Na bruhanje mi gre. Če niso spodobni brzdati seksualnih nagonov in se vtikati v izgled žensk, ki niso tu na razstavi, ampak so, tako kot moški kolegi, pridno in trdo trenirale, naj se spokajo in dajo možnost komentatorjem, ki so nalogi kos. In ko se ob teh komentarjih še prav zlovešče režijo, na koncu pristavijo "jah, moški pač" ... A sploh pomislijo na partnerke, hčere in ostale ženske, kako se počutijo ob takih opazkah. Ne predstavljam si, da bi moj fotr kadarkoli mene spravljal v tak položaj.« Smo čedalje bolj nora družba? Nekateri so se z njenim zapisom strinjali, drugi menijo, da ni potrebe iz vsakega heca delati znanosti. »Njihove šale se nanašajo na oba spola. Zaradi te obsedenosti, da se ne smemo več pohecati iz nobene osebne karakteristike, se ustvarja nora družba. Sploh ni čudno, da več ne snemajo komedij,« je zapisano v eni od replik. Nekateri so izpostavili Stareta, ki da je car in legenda, poleg tega pa zdravnik, ki morda navdih za svoje komentarje črpa prav iz svoje profesije.



Nekateri, tudi ženske so med njimi, denimo Darja, so mnenja, da bi morali biti tudi drugi komentatorji tako sproščeni in navihani: »Staretovi komentarji so zanimivi in včasih se res nasmejim. Šale o seksu so pa boljše od politike. Zakaj teh komentarjev ne bi vzeli z lahkotne plati in nehali iskati vse slabo v vsaki besedi?«



Kaj si o tem mislite vi? Komentirajte spodaj.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: