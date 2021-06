Komentatorja šova razkrila, v čigavi dnevni sobi snemajo oddajo (FOTO)

Luka je posnel Marušo, kako snema studio FOTO: Instagram

Po priljubljenem resničnostnem šov Sanjski moški sledi še priljubljena komentatorska oddaje Vrtnice in vino, v kateri šest opazovalcev komentira dogodke, dejanja in odločitve tekmovalcev v resničnostnem šovu. Med njimi sta tudi simpatična partnerja in staršain, ki sta s svojo sproščenostjo pritegnila pozornost gledalcev.Mnogi se sprašujejo, ali so komentatorji nameščeni na domačem kavču ali v studiu. In če se zdi, da sta Luka in Maruša zleknjena na domačem fotelju, temu ni tako.Kot sta razkrila na instagramu, snemanje poteka v studiu, za ta namen pa so ustvarjali postavili tako pristno sceno z vsemi dodatki, celo z elektronsko varuško t.i. baby phonom, da imamo občutek, kot da se nahajamo v njuni dnevni sobi. Maruša je nekoč že povedala, da snemajo v studiu zaradi koronskih ukrepov, a da so jima sobo opremili podobno kot doma, tako da se res lahko počutita v njen prijetno.Letos snemanja potekajo v studiu zaradi pandemije, medtem ko so v preteklih letih bila snemanja deljena med studiom in domačim okoljem, Vsaj tako je bilo pri šovu Ljubezen po domače, komentatorji šova Ljubezen po domače, kjer sta brata Hafner peripetije komentirala iz domače hiše, zainpa so ustvarjali pripravili studijsko dnevno sobo.