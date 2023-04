Klemen Slakonja ima doma najstnika: dobro se spominja njegovega rojstva

Vsestranskega igralca in glasbenika Klemna Slakonjo te dni navdajajo posebni občutki. 19. marca je namreč minilo natanko enajst let, odkar je prvič postal oče. 37-letni igralec prizna, da se še danes rad spomni tistega čudovitega ponedeljka, ko mu je njegova najdražja, igralka in pisateljica Mojca Fatur, povila prvorojenca.

Čeprav zasebne fotografije nerad deli z javnostjo, je tokrat naredil izjemo.

Klemen se je v vlogi očeta preizkusil pri komaj 26 letih, da čas resnično prehitro mineva, pa ugotavlja te dni, ko je tudi uradno postal oče odraščajočega mladeniča. »Enajst let sem že oče. Uradno je, imamo najstnika,« pravi ponosni igralec in doda, da se zaveda dejstva, da so pred njim novi izzivi, saj je dobro znano, da obdobje najstništva ni mačji kašelj. Z njim se strinja tudi Mojca, ki ima iz prvega razmerja sedemnajstletno hčer Milo, ki pa je ob Klemnu odraščala, zato ima naš vsestranski umetnik izkušnje tudi z najstniki.