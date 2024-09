Kiks v informativni oddaji na POP TV: poglejte, kako se je odzval Edi Pucer (VIDEO)

Kdor dela, ta greši, pravijo. To so na lastni koži minulo soboto izkusili ustvarjalci informativne oddaje 24ur. Po spletu je zakrožil posnetek, na katerem je razvidno, da so morali pogovor voditelja Edija Pucerja z vremenarjem Alešem Satlerjem, ki je bil pripravljen nekoliko vnaprej, posneti še enkrat. Nato pa so v oddaji predvajali napačen posnetek.

»Aleš, ciklon Boris je torej dosegel srednjo Evropo, kjer se je nekako ustavil, kar ni prav običajno. Koliko dežja bo zaradi tega še padlo ...« je začel Pucer, nato pa se mu je zataknilo. »Sem mislil, da sem to vrgel ven, ampak ne, saj mora biti. Sorry, sorry (oprosti, oprosti, op. p.),« je dodal voditelj, snemanje pa so nato ponovili. A v oddaji so nato predvajali ravno ta posnetek.

»Tudi to se zgodi, tole sva z Alešem posnela malo prej, očitno so predvajali napačno verzijo,« pa je nato v oddaji v živo gledalcem pojasnil nasmejani voditelj.