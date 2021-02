Kdo je Tini Maze pošiljal poljube

Esad Babačić, pesnik, pisatelj, tekstopisec, novinar ... in avtor antologije slovenske punk poezije FOTO: JOŽE SUHADOLNIK

"Danes je pozitivno roganje obglavilo duha!"

»Gre za antologijo, ki jo lahko slišite,« pravi, ki je uredil in zbral vse potrebno za antologijo punk poezije pri nas. Na policah bo kmalu. Velika večina pesmi iz antologije ima tudi zvočni odtis. Vsaka je nekoč bila komad, zapet, deklamiran ali zgolj povedan. Svojevrsten dokument o generaciji, ki je videla in predvidela, o otrocih, ki so prišli iz prihodnosti. Posvečena je, piscu besedil in pevcu novovalovske skupine Otroci socializma.Danes je pozitivno roganje obglavilo duha, še dodaja Esad, in zato je čas, »da nekdo spet zakriči: zamenite mi glavo, zamenite mi oči, tud jest bi bil pozitiven, kot ste vi«. Kdor ne sliši cinizma v teh verzih, ne bo slišal te poezije, ki še vedno čaka na svoje otroke. Kot vlak, ki drvi vate, ti pa se lahko le še obrneš, preden te zadene.