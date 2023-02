Kdo je bila včasih Jerca Legan? (FOTO)

Publicistka in antropologinja Jerca Legan, nekdanja partnerka politika, zdajšnjega viceguvernerja Banke Slovenije Milana M. Cvikla se kljub težki ločitvi drži odlično. Lepotne strokovnjake Leganova še vedno navdušuje s svojimi velikimi modrimi očmi, mladostnim videzom in gracioznostjo.

Na družbenih omrežjih je tokrat svoje sledilce navdušila s pravo zimsko pravljico in spodnjim zapisom:

«Včasih sem bila Sneguljčica … Zato nikoli ne neham verjeti v pravljice.«

Zapis so med drugimi všečkali tudi poslanska v Državnem zboru Republike Slovenije Eva Irgl, Vesna Janković nekdanja snaha politika in poslovneža Zorana Jankovića, igralec Jernej Kuntner in televizijski voditelj in maneken David Urankar.

Bila je pobudnica projekta 'STOP! nasilju, ženske in dekleta'. FOTO: Osebni arhiv

Poletje je preživela s sinovoma. FOTO: Osebni arhiv

Mogoče vas zanima še: