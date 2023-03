Katarina Čas se poslavlja

Ena najboljših slovenskih igralk, vrhunska Katarina Čas, se po dveh letih poslavlja od priljubljene komične serije Ja, chef!, v kateri je igrala strogo vodjo restavracije Piko Golob, ki je zaradi nepričakovanih situacij, težav z glavnim kuharjem in prepovedane romance na delovnem mestu pogosto pod stresom.

Hvaležna za dve leti dogodivščin se je 46-letna igralka, ki je v pestri karieri igrala vloge, o katerih lahko marsikatera le sanja, poslovila od ekipe, s katero se je neštetokrat nasmejala do solz. »Od vseh projektov je bil prav ta tisti, pri katerem sem preživela največ časa. Bilo je fantastično! Imeli smo veliko dela, doživeli veliko stresa, a smo imeli tudi ogromno ljubezni in zabave. Hvala čudoviti ekipi,« je za izkušnjo hvaležna igralka. Marsikdo se je pred dvema letoma, ko se je pridružila ekipi, vprašal, le česa še bi si lahko želela igralka, ki je snemala ob Leonardu DiCapriu in Alu Pacinu, Katarina pa je zelo hitro našla odgovor.

Med drugim je nastopila ob Alu Pacinu. FOTO: INSTAGRAM

Priznala je namreč, da si je že od nekdaj želela igrati v vseh žanrih, glede na to, da se je v minulih letih preizkusila tako v dramah kot komedijah in celo ZF ter grozljivki, se ji je zdela serija Ja, chef! odlična priložnost, da se preizkusi tudi v malce bolj sproščenem žanru. »Na tem snemanju je zelo prijetno. Imamo izvrstno igralsko zasedbo, poleg tega celotna ekipa diha kot eno, kljub natempiranemu urniku. Vesela sem tudi, da delamo komedijo, ker je v teh časih to dobrodošlo,« je o sodelovanju pri seriji povedala igralka, ki pravi, da komedija ni tako lahka, kot si marsikdo misli.