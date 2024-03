Katarina Benček iskreno o tem, kaj jo muči

Poročali smo, da se slovenska vplivnica Katarina Benček pripravlja na novo vlogo v življenju. S partnerjem Markom bosta namreč postala starša. Ali sta pripravljena na starševstvo, preberite tukaj.

Veselo novico sta sporočila nedavno, zdaj pa Katarina že sporoča sledilcem, da opaža prve posledice nosečnosti. Postala je menda zelo pozabljiva. Pravi, da včasih sploh ni uporabljala rokovnika, ker si je vse podatke brez težav zapomnila, zdaj pa se počuti kot zlata ribica, ki mora zjutraj dobro premisliti že to, da se spomni, kateri dan je.

Hudomušno je pozvala vse, naj ji pošljejo opomnik, če so z njo dogovorjeni, saj ona po novem res hitro pozabi dogovorjeno.

Zapis Katarine Benček FOTO: Zaslonski Posnetek

Marsikatera nosečnica in mama se sreča s t. i. nosečniškimi možgani, kar sicer ni medicinski termin, vsi pa vemo, kaj pomeni. Opisujejo namreč upad kognitivnih sposobnosti, težave s spominom in koncentracijo ter občutek miselne odsotnosti pri nosečih ženskah in mladih mamah. Številni raziskovalci so prepričani, da spremembe v možganih pomagajo pripraviti žensko na bolj osredotočeno skrb za otroka, kar vključuje lažje obvladovanje stresa in boljše prilagajanje potrebam novorojenčka. To pa pomeni bolj odzivne matere.

Kaj povzroča "mamamnezijo"?

Večina študij sicer podpira idejo, da se med nosečnostjo v možganih odvijajo pomembne nevrološke spremembe, vendar vzroki za mamamnezijo ali nosečniške možgane še niso popolnoma raziskani. Najpogosteje izpostavljeni vzroki zanjo so trije, in sicer hormoni, pomanjkanje spanja in stres.