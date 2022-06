Ste videli Evo Irgl? Nekateri pravijo, da je kot Melania Trump (FOTO)

Koliko oblek imate v vaši omari? Pri nekaterih se zdi, da so neskončno velike, saj imajo za vsako priložnost prelepo obleko. Med tistimi, ki se redno postavlja pred objektiv, je tudi poslanka državnega zbora Eva Irgl. Ob dnevu državnosti se je pojavila v sinje modri obleki s potiskom, ki ji je elegantno segala čez kolena. Roke so bile pokrite skoraj do komolcev, dekolte popolnoma zakrit, ženstvenost pa je izžareval njen vitki pas. Njeni prijatelji in sledilci so bili navdušeni, nekateri celo menijo, da je kot Melania Trump, ki je v času predsednikovanja Donalda Trumpa veljala za pravo modno ikono.

Eva ima pestro izbiro oblačil, lahko bi rekli, da je prava kameleonka. V svojih omarah ima poleg precej konservativnih oblačil, tudi nekaj izzivalnejših kosov. Nekaj zadnjih najdete spodaj. So vam všeč?

Poslanka Eva Irgl. FOTO: Facebook, osebni arhiv

Poslanka Eva Irgl. FOTO: Facebook, osebni arhiv