Evropske volitve: to je vseh 98 imen kandidatov, ki jih morate poznati

Devetega junija se bomo podali na volišča, kjer bomo izbirali nove predstavnike v Evropskem parlamentu. V mandatu, ki se bliža koncu, je Slovenijo v Bruslju zastopalo osem poslancev, junija pa jih bomo izvolili devet, saj je septembra lani Evropski parlament potrdil 15 novih sedežev, od katerih je bil eden dodeljen tudi Sloveniji.

Na prihajajočih volitvah bo sodelovalo 11 list, je potrdila Državna volilna komisija. Med temi je pet parlamentarnih strank in šest zunajparlamentarnih strank. Devetega junija pa ne bomo odločali le o tem, kdo nas bo zastopal v Evropskem parlamentu, temveč tudi o devetih referendumih, in sicer o preferenčnem glasu na državnozborskih volitvah, rabi konoplje in evtanaziji.

Na tokratnih listah so se znašla mnoga že v politiki uveljavljena imena. Je pa na listah tudi kar nekaj imen, ki so slovenski javnosti znan iz drugih področij - iz estrade, umetnosti, zdravstva. Kako so sestavljene liste, preverite spodaj.

Seznam kandidatnih list po izžrebanem vrstnem redu 1. Gibanje Svoboda

2. Slovenska demokratska stranka (SDS)

3. Vesna - zelena stranka

4. Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) in Dobra država (DD)

5. Slovenska ljudska stranka (SLS)

6. Nova Slovenija - krščanski demokrati (NSi)

7. Levica

8. Zeleni Slovenije (Zeleni)

9. Socialni demokrati (SD)

10. Državljansko gibanje Resni.ca

11. Nič od tega

Kdo kandidira?

Lista SDS kandidira s sloganom Preudarno za Slovenijo v Evropi. Nosilka liste je Romana Tomc. Poleg nje so na listi še Milan Zver, Aleš Hojs, Franc Breznik, Branko Grims, Franc Kangler, Alenka Forte, Karin Planinšek in Zala Tomašič.

NSi je za nosilca liste izbrala predsednika stranke, Mateja Tonina. Kandidirajo pod sloganom Evropa. Blizu našim ljudem. Poleg Tonina so na listi po vrstnem redu še Katja Berk Bevc, David Klobasa, Mojca Sojar, Mojca Erjavec, Janez Cigler Kralj, Vida Čadonič Špelič, Jernej Vatovec in aktualna poslanka Ljudmila Novak.

Nosilka liste Gibanja Svoboda je Irena Joveva. Po vrstnem redu ji sledijo Matej Grah, Janja Sluga, Jure Leben, Tamara Vonta, Marjan Šarec, Maša Kociper, Vojko Volk in Uroš Beržan. Slogan GS je V Evropi s svojo glavo.

Slovenska ljudska stranka je za nosilca liste postavila Petra Gregorčiča. Sledijo mu Nina Strah, aktualni evroposlanec Franc Bogovič, Sara Ahlin Doljak, Franc Pukšič, Mija Aleš, Aljaž Barlič, Kaja Galič in Marko Balažic. Njihov slogan je Močna EU Za vse.

Matjaž Nemec je nosilec liste SD. Sledijo mu Mojca Kleva Kekuš, Aleksander Jevšek, Lucija Karnelutti, Matevž Frangež, Aleksandra Casiljević, Primož Brvar, Neva Grašič in na repu liste Milan Brglez. Njihov slogan je Močna Evropa, močna Slovenija.

Nosilka liste stranke Levice je Nataša Sukič. Sledijo ji Dan Juvan, Katja Sluga, Fahir Gutić, Zdenka Badovinac, Luka Omladič, Svetlana Slapšak, Tara Kristan in na koncu še Luka Mesec. Njihov slogan je kratek in jedrnat – Varnost.

Zelena stranka Vesna je za nosilca liste postavila Vladimirja Prebiliča. Poleg njega so na listi še Urša Zgojznik, Klemen Belhar, Marike Grubar, Uroš Macerl, Andreja Marolt, Ibrahim Nouhoum, osmo mesto je prazno, saj bi na listi morala biti nedavno preminula Manca Košir, na zadnjem mestu pa je Saša Fras. Njihov slogan je Pogum za Evropo.

Stranki DeSUS in Dobra država na evropskih parlamentarnih volitvah nastopata s skupno listo, katere nosilec je Uroš Lipušček. Na listi so še Doroteja Novak Gosarič, Anton Balažek, Darinka Mravljak, Drago Bulc, Saša Pavček, Stojan Lipolt, Natalija Tripković, Bogomir Kovač. Njihov slogan je Čas je za razum.

Nosilec liste Resni.ce je Zoran Stevanović. Poleg njega kandidirajo še Polona Frelih, Sabina Senčar, Bojan Potočnik, Neven Polajner, Tanja Ribič, Katja Kokot, Stanko Pušenjak in Branko Gradišnik. Njihov slogan je Najprej Slovenija!

Stranka Nič od tega kandidira z nosilko Violeto Tomić. Poleg nje kandidirajo še Darko Hribar, Tjaša Zorc Rupnik, Janez Stariha, Alenka Pečnik, Gregor Janković, Amadeja Kugl, Tomaž Makovec in Alberto Avguštinčič. Stavijo na slogan Korupcija za vse, ne le za peščico.

Nosilec liste Zelenih je aktualni evroposlanec Klemen Grošelj. Poleg njega so na listi še Nada Pavšer, Bogomil Knavs, Vesna Lavtižar, Milan Gabrovec, Valerija Korošec, Renato Volker, Mojca Šetinc Pašek in Aleksander Merlo. Njihov slogan je »V Evropi igramo v prvi ligi!«.