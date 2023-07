Kaj se je zgodilo s torbicami Lili Žagar in kako danes služi Marko Potrč

Marko Potrč je eden tistih, ki so v času novega koronavirusa poželi precej pozornosti. Postavljal je vprašanja in spraševal o ukrepih, ki jih je vpeljevala takratna vlada, dvomil o njihovi učinkovitosti, šel je celo na Švedsko in o življenju tam redno videoporočal v domovino. Nekateri so ga zaradi vsega tega podpirali, drugi pa so se nad slišanim zmrdovali.

Konec za Marka Potrča in nova avantura

V času izpostavljanja glede novega koronavirusa se je končalo tudi njegovo sodelovanje s televizijo Planet TV, kjer smo ga gledali denimo v oddaji Galileo, kot voditelja resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija in podobno. Mnogi so se takrat spraševali, ali je krivo njegovo javno izpostavljanje zaradi novega koronavirusa.

Marko Potrč je zagrizen športnik. FOTO: Dejan Javornik

A do takrat voditelja Potrča to ni ustavilo. Še naprej se je oglašal, kaj kmalu pa zagnal tudi nov posel.

Potrojeni prihodki in petkrat več dobička

Potrč se je vrgel v prehranska dopolnila. V prvem letu poslovanja, to je leta 2021, je podjetje, ki ga imata v lasti Marko Potrč in K-Fin Holding (vsak natančno polovico), imelo 218 tisoč evrov prihodkov od prodaje (poslovati so začeli aprila). Leto pozneje so jih potrojili na 758 tisoč evrov. V prvem letu poslovanja so stroški blaga, materiala in storitev nanesli prek 202 tisoč evrov, v drugem več kot 681 tisoč evrov.

Dobička je bilo v 2021 skoraj 13 tisoč, v 2022 pa več kot petkrat toliko – skoraj 66 tisoč evrov.

»Za skupni projekt je vsakdo od nas nekaj žrtvoval,« je ob začetku ustvarjanja nove zgodbe dejal Marko Potrč. Na fotografiji skupaj z Lili Žagar. FOTO: Dejan Javornik

Za primerjavo: s podobno dejavnostjo se ukvarja tudi malinca Nastja, snaha znane voditeljice Odmevov v programu RTV Slovenija Rosvite Pesek. Podjetje Malinca je lani ustvarilo 2,96 milijona evrov prihodkov ali dobrih 200 tisoč evrov manj kot leto prej. Več o tem in koliko dobička ustvarjajo, preberite v članku Koliko zasluži sin Rosvite Pesek, koliko pa snaha Nastja.

Mimogrede, omenjeno podjetje, v katerem ima polovico v lasti Marko Potrč, nima zaposlenih, kažejo javno dostopne evidence.

Kje še najdemo Marka Potrča

Hitro brskanje razkrije, da se Marko Potrč pojavlja v še dveh družbah z omejeno odgovornostjo in kot samostojni podjetnik. En d. o. o. se ukvarja produkcijo filmov, videofilmov in TV-oddaj, drugi pa z oglaševanjem, izobraževanjem in poslovnimi storitvami. V enem je Potrč stoodstotni lastnik, v drugem pa je eden od treh družbenikov – Potrču pripada 33,34 odstotka podjetja.

Podjetje, ki se ukvarja s produkcijo, je imelo v letu 2021 prek 77 tisoč evrov prihodkov, v 2022 61.800. Dobička je bilo v 2021 slab tisočak, leto kasneje nekaj več kot šest tisoč. Drugo podjetje, ki se ukvarja z oglaševanjem, je ustvarilo nekaj tisoč evrov prihodkov.

Kot samostojni podjetnik je v letu 2021 ustvaril 103 tisoč evrov prihodkov od prodaje, leto kasneje še 23 tisoč več. Dobička je bilo v 2021 17 tisoč evrov, v 2022 nekaj manj kot 20 tisoč.

Kako gre ženi Lili Žagar

Žena Marka Potrča Lili Žagar, ki je javnosti prav tako dobro znana z malih zaslonov, je že pred časom zagnala posel z ročno izdelanimi torbicami iz slovenskega koruznega ličja, ki so navdušile tudi tujino. Na voljo je bilo več modelov, cene za torbice pa so bile za slovenske razmere precej zasoljene – tudi 750 evrov je bilo treba odšteti za kos. Prodajala jih je prek spletne strani Liliinti.com, ki pa danes ni več dosegljiva (domena, preverjeno, ni več v njeni lasti in je na trgu prosto dostopna komurkoli, ki bi jo želel registrirati).

Prepoznavna torbica Lili Žagar. FOTO: Osebni arhiv

Uradni instagram profil Lili inti še obstaja, vendar je zadnja objava nastala 12. avgusta 2021.

Javne evidence sicer razkrivajo, da je Žagarjeva samostojna podjetnica vse od leta 2012 (Trgovina po pošti in po internetu, Lili inti, Lili Žagar, s. p.). V letu 2021 je ustvarila 26.880 evrov prihodkov od prodaje, lani pa ji jih je uspelo več kot podvojiti. Na koncu se jih je nabralo za skoraj 57.500 evrov.

Glede na to, da torbičarska spletna stran ne obstaja več, predvidevamo, da denarja ni služila s prodajo prestižnih torbic.