Razkrivamo, kaj se je zgodilo v hiši v Rožni dolini (FOTO)

Pred mesecem in pol smo poročali o nenavadnem dogodku v Rožni dolini v Ljubljani, ko so se pri znani hiši, kjer je imelo svoje poslovne prostore znano podjetje za lepotne popravke, Estetika Med-Art, pojavili trak, ki je preprečeval vstop, in varnostnika varnostne službe.

Na vratih je bilo obvestilo, da je podjetje zaradi izrednih okoliščin zaprto. A izredne okoliščine v podjetju, katerega dobro ime na družbenih omrežjih so razširjali tudi s pomočjo številnih znanih Slovencev, med drugim Rebeke Dremelj, Ive Krajnc Bagola, Nine Ivanič, tudi v zapisanem roku niso minile.

Tako je bilo konec aprila 2023. FOTO: Bralec

Zavili so se v molk

Prek uradnih e-naslovov smo poskušali izvedeti, kaj se dogaja, a odziva iz podjetja ni bilo. Če je bila spletna stran aprila in maja še dostopna, danes ni več.

V javnih evidencah o podjetjih Ajpes sta bili aprila navedeni zastopnici podjetja Sanda Baler in Elvina Babajić Muratagić, prva je bila navedena tudi kot edina družbenica. Danes javne evidence razkrivajo, da ne Balerjeva ne Babajić Muratagićeva nista več zastopnici. Na njunem mestu je navedena odvetnica Jožica Vindiš. Razlog? 7. junija 2023 je bil začet stečaj, Vindiševa pa je bila imenovana za upraviteljico.

»Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 456/2023 z dne 7. junij 2023 se vpiše začetek stečajnega postopka,« je zapisano v objavljenih listinah.

Poslovni deleži so obremenjeni. Primer: posojilna pogodba z glavnico 80.000 evrov predvideva desetodstotno obrestno mero, potem so bile zahtevane še izvršbe.

Deložirani iz hiše

Po naših podatkih je bilo podjetje iz ljubljanskih poslovnih prostorov v Rožni dolini deložirano. Izpisek iz zemljiške knjige razkriva, da je lastnik nepremičnine v Rožni dolini medijski mogotec Tomaž Drozg.

Ta nam je pojasnil, da je res vložil tožbo za izselitev – sodišče je imenovalo sodnega izvršitelja, ta je zagotovil izpraznitev hiše. Dodal je še, da je prav on zahteval stečaj zaradi neplačevanja obveznosti.

Kaj z boni za storitve

Po objavi članka o nenavadnem dogajanju v Rožni dolini se nam je javila še bralka, ki je, še preden so ji bili znani zapleti, pri Estetiki Med-Art kupila bon, vreden nekaj sto evrov, in tako zakupila estetske storitve podjetja. Zanima jo, kaj mora storiti zdaj.

Poklicali smo odvetnico Vindiševo in nam je pojasnila, da je bil začet stečaj in da podjetje ne bo nadaljevalo poslovanja. Kaj naj stori naša bralka? Tako kot vsi upniki mora tudi fizična oseba prijaviti terjatev pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z navajanjem ustrezne opravilne številke konkretnega primera.

Upniki, ki so kupili bone in imajo dobroimetje, bodo verjetno obravnavani kot navadni upniki. V podjetju je bilo nekaj zaposlenih, ki imajo s svojimi terjatvami prednost pred navadnimi upniki, potem so tu še tisti, ki so zahtevali izvršbo.

Odvetnica Vindiševa pojasnjuje, da bo v štirih mesecih od začetka stečaja pripravljeno otvoritveno poročilo, iz njega pa bo razvidno, koliko sredstev je na voljo za poplačilo terjatev.

Lani pridelali skoraj 300.000 evrov izgube

Izkaz poslovnega izida za leto 2022 kaže, da je podjetje Estetika Med-Art lani ob skoraj 1,5 milijona evrov poslovnih prihodkov pridelalo skoraj 289.000 evrov izgube. S prenesenimi bilančnimi dobički jim izgube ni uspelo pokriti in tako tudi bilančna izguba znaša več kot 70.000 evrov. Kako so poslovali letos, ni znano.

