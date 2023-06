Koliko zasluži sin Rosvite Pesek, koliko pa snaha Nastja

FP research: strošek plač in število zaposlenih

Podjetje FP research je v letu 2021 na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju zaposlovalo 5,95 delavca, lani pa 10,77.

Stroški plač so lani znašali nekaj več kot 153 tisoč evrov. Če to delimo z 10,77, kolikor je zaposlenih na podlagi delovnih ur (to sicer ne pomeni, da je toliko tudi dejansko zaposlenih!), ugotovimo, da na posameznika odpade v povprečju 14.229 evrov letno ali 1185 evrov na mesec (bruto).

Kako je bilo leto prej? Letno povprečje na zaposlenega je znašalo 12.892 evrov ali 1074 evrov mesečno.