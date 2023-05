Rdeče številke milijonarke Tine Maze

Nedavno je Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) objavila poročila za leto 2022, ki so tako postala dostopna javnosti. Med njimi je poročilo podjetja verjetno še danes najbolj znane slovenske smučarke Tine Maze.

Uspehov Tini ni manjkalo

V smučarski karieri je redno osvajala točke v svetovnem pokalu, pogosto je stala na zmagovalnem odru, tudi na olimpijskih igrah, in na kupček pridno zlagala evre, ki si jih je z garanjem in odrekanjem prislužila. A tudi športa je enkrat dovolj in treba se je posvetiti drugim stvarem. Med drugim sta si Tina in Andrea Massi ustvarila družino: v začetku leta 2018 se jima je rodila Anouk.

Direktorica je mama

Tina Maze je kljub temu ostala v podjetništvu. Še danes ima družbo z omejeno odgovornostjo, katere edina družbenica je, medtem ko je direktorica njena mama Sonja Maze.

Izkaz poslovnega izida za lani razkriva, da so bili poslovni odhodki večji od poslovnih prihodkov (teh je bilo skoraj 24 tisoč evrov), kar je pomenilo izgubo iz poslovanja. Na koncu je izguba znašala več kot osem tisoč evrov (najbolj so k temu prispevali drugi poslovni odhodki, ki jih je bilo 7936 evrov).

2 tisoč evrov prihodkov na mesec je lani v povprečju ustvarilo podjetje Tine Maze.

A nič zato. Tina je lansko izgubo zlahka pokrila s prenesenimi dobički. Teh se je iz tekmovalnih dni (verjetno precej s pomočjo sponzorskih pogodb) nabralo za 2,68 milijona evrov.

V pojasnilih k izkazom smo našli še pojasnilo za izgubo: »Družba v poslovnem letu 2022 skoraj ni poslovala in posledično družba izkazuje izgubo, ki znaša 8.154,93 evra. Izguba se pokrije iz prenesenega dobička leta 2011.«

Na računu milijoni

Zanimiv je tudi pogled v bilanco, ki razkriva stanje na zadnji decembrski dan leta 2022: na postavki denarna sredstva ima Tina Maze kar 2,676 milijona evrov.