Kaj se dogaja? Znana Slovenka na ulici kar s steklenico in kozarci (VIDEO)

Spletna vplivnica, podjetnica in bivša otroška pevka Hajdi Korošec Jazbinšek praznuje rojstni dan. Na družabnem omrežju je to seveda razglasila in objavila posnetek, kjer je pokazala, kako se veseli življenja ob svojem osebnem jubileju.

Hajdi tako na posnetku pleše, v rokah pa ima penino in kozarca. Ob posnetku je pripisala: »Koliko si stara? Sem bližje 30 kot 25. Torej imaš 28 let! Nop, danes sem dopolnila 45! P.S. Vedno smo v najlepših letih, le če znamo živeti..,«.

Množici čestitk, ki so se seveda vsule ob objavi, se pridružujemo tudi mi.