Kaj se dogaja z Nino in Ambrožem? Njegove objave so pomenljive (FOTO)

Nina Radi in Ambrož Vahen Kralj, ki sta se zaljubila v šovu Kmetija, sta kmalu po prihodu domov začela tudi urejanje skupnega doma. Nina nam je pred kratkim zaupala, da se bosta vselila spomladi, če bo vse po sreči. Toda v zadnjem času so se razširile govorice, da sta se razšla. Medtem ko je Ambrož za nekatere medije potrdil novico, pa je Nina za portal zadovoljna.si zanikala, da je njuna zgodba končala. Povedala je, da Ambrož resda rad napiše kakšno lepo sporočilo drugi ženski ali pa počne kaj, kar za razmerje ni najboljše, vendar pa govorice o razhodu ne držijo in jih sama ne more potrditi.

A Nina in Ambrož sta očitno ta vikend preživela vsak zase. Ona je sončne žarke lovila na Bledu, Ambrož pa se je s prijatelji zabaval na Rogli. Na eni izmed fotografij, ki se je pojavila na Ambroževem instagramu, se je znova pojavil šaljiv zapis, da ne sme »lajkati« (fotografij op. p.). Udeleženec Kmetije je v zadnjih dneh že večkrat namignil, da je med njima počilo tudi zato, ker naj bi všečkal fotografije drugih deklet, kar se mu očitno zdi kar malce zabavno.

Ne sme všečkati. FOTO: Instagram

Kaj se dogaja med njima in ali je njune pravljice resnično konec, preverjamo pri obeh. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.