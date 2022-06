Jure Košir še kar praznuje, pripravil je zabavo na tej znani lokaciji

Nekdanji odlični in še vedno zelo priljubljeni slovenski alpski smučar Jure Košir še vedno praznuje svoj okrogli jubilej. Sicerv je 50 let napolnil že na letošnjo volilno nedeljo, 24. aprila, in rojstni dan proslavil v krogu družine, je zdaj pripravil še zabavo za prijatelje.

Povabil jih je kar na Ljubljanski grad, kjer ni manjkalo dobre hrane in pijače, prav tako udarne glasbe. Goste je namreč zabavala skupina CoverLover.

»Ob tem rojstnem dnevu nimam prav nobenega cmoka v grlu. Sicer ne dajem kakšnega velikega pomena okroglim obletnicam, ampak tokrat sem celo malo ponosen na svoja leta,« je sicer o sovjem okroglem jubileju nedavno za Suzy povedal Košir.