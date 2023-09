Jure Godler se pripravlja na vohunsko avanturo

Sredina oktobra je čas, ko na police knjigarn in knjižnic pride nova epizoda Godlerjevih napetih satiričnih avantur. Letos je čakanje še toliko težje, saj bo agent Sove Filip Novak, kot kaže, dobil novega partnerja. Potem ko sta v prvencu Casino Banale rešila Slovenijo pred mafijskimi lovkami, v Vohunu, ki me je okužil svet pred smrtonosnim biokemičnim orožjem in v Doktorju Nobodyju preprečila jedrsko katastrofo, nas bo Naš človek iz kafane popeljal v središče napetosti med svetovnimi velesilami na robu tretje svetovne vojne.

»Tako kot se spreminja svet, se spreminjam tudi jaz in moji liki. Taki so tudi odzivi testnih bralcev, ki pravijo, da je nova zgodba manj brutalno smešna kot prvenec, jo pa odlikuje napeta politična akcija. Najbolj pa me veselijo komentarji, da je to knjigo, ko se je enkrat lotiš, težko odložiti,« pravi ustvarjalni multipraktik, ki je poletje spet preživel za pisalnim strojem.