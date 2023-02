Julija Adlešič jo spretno skriva, nekateri se sprašujejo, ali ima dlan še prišito (FOTO)

Julija Adlešič, ki si je v družbi fanta Sebastiana Abramova, v zameno za več kot milijon evrov odškodnine s krožno žago odrezala levo roko v zapestju, se skuša po prestani zaporni kazni vrniti nazaj v življenje. Na instagramu objavlja fotografije z izletov in počitnic, s katerih je razvidno, da se rada modno oblači. Vedno poskrbi tudi za to, da svojo levo roko spretno skrije bodisi v šal, v daljše rokave ali pa za hrbet. Nekateri se tako sprašujejo, ali je morda le ostala brez dlani.

Ima Julija še prišito dlan? Na videz se zdi, kot da je nimai, a po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah, je dlan na koncu le obdržala, a je ta nefunkcionalna. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Kot je znano, so zdravniki Adlešičevi roko uspešno prišili, a naj bi ta prišito dlan tiščala v zamrzovalnik, da bi ji odmrla. Kljub temu, da Julija roko uspešno skriva, pa so nekateri posumili, da se je na svobodi povsem odrekla svoji dlani. Ena njenih zadnjih fotografij na instagramu da slutiti, da nima zapestja, saj je rokav obleke v tem delu povsem brezobličen. Dvomi so neutemeljeni, saj je po naših informacijah Julija dlan le obdržala, le da je ta odmrla in je neuporabna.

Kot je znano, si je 4. januarja 2019 takrat 21-letna Julija s krožno žago odrezala roko v zapestju. Zdravniki v ljubljanskem kliničnem centru so ji roko uspešno prišili. Malu potem, ko so jo odpustili iz bolnišnice, je Julija Adlešič med pregledom zdravnikom povedala, da noče imeti prišite roke. Kirurgi so takrat ugotovili še, da so na ranah nastale ozebline. Kot so kasneje domnevali, naj bi si prišito roko tiščala v zamrzovalnik, da bi ji odmrla.

Novembra 2021, skoraj tri leta po dogodku, sta Julija, njen partner Sebastian ter njegova starša priznala krivdo za zavarovalniško goljufijo .Maja lani je Julija v intervjuju za Slovenske novice ekskluzivno povedala, da se po aferi in sojenju vrača v življenje. Dejala je, da ima zaradi odrezane roke težave ne le pri iskanju službe, temveč tudi pri vsakodnevnih opravilih, saj si med drugim ne more natakniti uhanov.