Jože Potrebuješ v strahu pred roparji

Prvi mož priljubljene skupine Čuki Jože Potrebuješ je pred kratkim doživel obisk, ki ga je kar malce vrgel iz tira. Glasbenika je namreč v sklopu akcije #breztebenimene z mobilnim studiem obiskala ekipa najbolj poslušanega radia na Goriškem, Radia Robin, Jože pa je sprva mislil, da so na delu roparji, saj so ga radijci iz postelje vrgli že ob peti uri. »Bil sem zelo zaspan, ob taki uri se po navadi šele odpravljam spat,« je v smehu dejal Potrebuješ, ki je tako že ob 6.40 s svojima hčerkama Evo in Petro zapel Zgodbo o prijateljstvu. Bilo je doživeto, spontano in neponovljivo. Ne glede na zgodnjo uro pa se ni izneveril svoji jutranji rekreaciji. Dan namreč začne s stotimi sklecami, vsak dan pa je na sporedu tudi obvezno pranje avtomobila. A glede na to, da mu je ekipa zasedla dvorišče z mobilnim studiem, je njegov jekleni konjiček na žalost ostal brez jutranje rutine.



Sicer pa je Jože tisto uro zapel številne uspešnice Čukov, pri čemer mu je pomagala Robinova voditeljica, sicer izvrstna pevka Tjaša Fajdiga. Res da je radijska ekipa vodji Čukov pripravila presenečenje, a jim ni ostal dolžen. Pred mikrofon je pripeljal Ivana Hudnika in Manco Špik in skupaj so peli ter na noge dvignili poslušalce na Primorskem, ki so bili navdušeni nad živo izvedbo najnovejše pesmi Čukov Mogoče, ki je še vedno na prvem mestu Youtubove trending lestvice.

