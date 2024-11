Jernej Kuntner v ŠOKkastu: Včasih čaram, ko vozita Roglič in Pogačar (VIDEO)

Jernej Kuntner se je v srca Slovencev zasidral že dolgo nazaj, ko je s svojimi liki zaznamoval generacije gledalcev. Le kdo ne pozna Franka Mercatorija ali pa dr. Pšemeka Kovača? V pogovoru nam je razkril, kako ga je življenje pripeljalo na igralske odre in kako je razvijal like, ki jih še danes pozna širša publika. Je tudi sinhronizator in režiser sinhronizacije risank, kar je sila zanimivo delo. »Drznil sem si vpeljati dialekte, saj je to najlepša stvar slovenskega jezika,« marsikomu je šlo to na začetki v nos, danes pa se staro in mlado zabava ob njegovih sinhronizacijah, ki jih bo kmalu dvesto.

Jernej Kuntner je ustvaril številne legendarne like. FOTO: Marko Feist

Čarovniška palica, ki jo vrti tudi ko vozita Roglič in Pogačar

V studio je prinesel prav poseben predmet, ki ga je izdelal in slovenski vizionar in oblikovalec Oskar Kogoj. Gre za t.i. brtin, ki je bolj poznan kot čudodelna palica in njo lahko upravlja le gospodar hiše. Jernej se je pošalil, da jo kdaj zavrti tudi pred televizorjem, ko se za odličja borita slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič, sicer pa gre za palico, katere vrtenje lahko poveča energijo in prinese čudežno rešitev. Spregovoril je tudi vrednotah, ki se mu zdijo pomembne za normalen obstoj družbe: »Deset zapovedi ni nekaj cerkvenega, ampak je nekaj univerzalnega. Če ni pravil je vse in vse je kaos,« nam je razkril svoje poglede.

Beseda je tekla tudi o brtinu, ki ga je prinesel v studio. FOTO: Marko Feist

Družina mu pomeni vse

Nedavno je praznoval 30. obletnico poroke in seveda smo ga povprašali o receptu za uspešen zakon. »Nihče od naju ni egocentrik, oba sva zelo empatična in se mi zdi, da to pomaga, da se ta zaljubljenost preobrazi v globoko prijateljstvo.« Pomembno je hrepenenje in ni nujno, da so vse potrebe takoj zadovoljene, je prepričan. »Včasih moraš malo pozabiti nase, da zakon uspe,« nam je razkril. Vedno se je z veseljem vračal domov in se ni prepustil divjemu svetu, ki ga lahko prinese igralski poklic. »Pri mafijcih je vedno prva družina. Vedno se vračajo iz divjine domov v mir,« nam je ponudil zanimivo primerjavo. Spregovoril je tudi o pravljicah za otroke, ki jih piše zadnje čase in o načrtih za prihodnost, ki so zelo zanimivi.

