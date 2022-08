Jerca Legan Cvikl na dopust odšla le s sinovoma

Jerca Legan Cvikl in Milan M. Cvikl naj bi bila v fazi razhoda. Ker sta zakonca še v občutljivem obdobju pogovorov, Jerca ne želi še komentirati ničesar. Trenutno s sinovoma uživa na zasluženem dopustu.

»Po nekajmesečnih izjemnih naporih, saj po februarski Mehiki praktično nisem imela prostega vikenda – predstavitev najnovejše monografije o zgodovini tiskarske umetnosti in neprecenljivi dediščini tiskane besede v Sloveniji, priprave na dve novi knjigi, ki izideta do konca leta, verižna snemanja domačih nadaljevank in filmov ter oglasov za tuje naročnike, zahtevni obisk Gilberta Gila z ekipo in razporejanje sezonskih gostov na Bledu –, sem se s sinovoma odpravila na težko pričakovane morske počitnice. Nekaj ur po tem, ko smo stopili na nam posebej priljubljeni otok Brač, se je že sprožil gumb za resetiranje,« se je Jerca navdušeno javila z dopusta.

Jerca ima sedaj čas tudi za branje. FOTO: Osebni arhiv

»Kot običajno bomo tri tedne preživeli pričakovano aktivno, a maksimalno sprostilno, saj plavamo, deskamo, kolesarimo, uživamo v sveže ulovljenih divjih ribah, se družimo s prijatelji in končno veliko spimo, sama pa med potapljanjem raziskujem morske globine, hodim na najvišji vrh Jadrana in redno tečem do znamenitega Zlatnega rata, ko večina še spi. Fanta imata super družbo, tako imam dovolj priložnosti za branje nakopičenih knjig in meditacijo ob božanskih sončnih zahodih. V vseh ozirih po zelo uspešnem letu v šoli in po vseh mojih raznolikih projektih, polnimo baterije za zahtevne jesenske izzive, ki se že intenzivno napovedujejo,« je še dodala.