Jelinčičeva bivša spet v objemu Roka, očitno sta skupaj (VIDEO)

Konec leta je v javnost prihajalo vse več informacij, da se je zveza med nekdanjo soprogo Zmaga Jelinčiča Moniko Zupanc in njenim partnerjem Rokom Mikličem, ohladila. Monika se je sodeč na uradne in javne evidence preselila nazaj k svojim staršem, viri pa so trdili, da sta se partnerja razšla.

Kaj se dogaja v njuni ljubezenski zvezi, nam ne eden ne drugi nista želela pojasnjevati, a po najnovejših posnetkih, ki jih je delil Miklič na instagramu, kaže, da za zdaj še (ali pa zopet) krmarita barko partnerskega odnosa.

Miklič je februarja objavil daljši videoposnetek s počitnic na eksotičnem jemenskem otočju Socotra, kjer sta skupaj z Zupančevo raziskovala naravne lepote in se predajala sončnim žarkom.

V posnetku je Miklič dvoril dragi in spregovoril v kamero, da poleg njega stoji »najbolj luštna bejba na plaži«, večkrat pa sta se tudi objela.

(Za ogled videoposnetka počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Zupančeva in Jelinčič sta se razšla leta 2019, takrat pa je v javnost tudi prišlo, da ima novega izbranca Mikliča.