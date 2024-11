Je Dragićeva Greice postala ljubiteljica slovenskih viž?

Kot smo že poročali, priljubljeni košarkar Goran Dragić že od začetka letošnjega leta ne skriva, da je znova zaljubljen. Srce mu je ogrela Greice Murphy, brazilska podjetnica, ki živi in dela v Ameriki. Postavna lepotica, ki je od Gorana nekaj let starejša, in naš košarkarski as se rada udeležujeta dogodkov. V začetku oktobra sta se zabavala v družbi Slovencev v enem od prestižnih hotelov v Miamiju, zdaj pa sta v Sloveniji.

Dragić in njegova izbranka sta, po objavah na družbenih omrežjih sodeč, kjer sta oba izjemno aktivna, spet v naši prestolnici. Na družbenem omrežju instagram smo zasledili objavo Greice, v kateri z Goranom v objemu stojita na mostu Ljubljanice v prestolnici, v ozadju pa slišimo pesem priljubljenih Modrijanov, in sicer Ti, moja rožica. Ob tem se mnogi sprašujejo, ali je brazilska podjetnica že postala ljubiteljica slovenskih viž.

Videti sta srečna in zaljubljena. FOTO: Instagram Greice Murphy

