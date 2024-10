Dizajnerka Maja Ferme pravi, da je bila pot okoli sveta najboljša naložba

Maja Ferme je ustvarila uspešen modni imperij, kar je mogoče zaznati tudi v njenem salonu na Rimski ulici v Ljubljani, kamor sva se odpravila s fotografom. Vedno si je želela, da bi nekoč prepotovala svet, in lani je to tudi uresničila, zato me najprej zanima, kako je biti spet doma. »Življenje v Sloveniji je lepo, tako kot marsikje drugje. Ima svoje prednosti in slabosti. Ko se odločiš, da boš nekje živel, moraš poiskati vse prednosti, ki ti jih bo takšno okolje ponudilo. Potrebovala sem leto dni, da sem zbrala vse vtise in sem se znova infiltrirala v novo okolje ter našla prednosti. Le tako si lahko srečen v okolju, v katerem živiš. Mnogi potujejo, vendar je pomembno, da ne potujemo zaradi tega, da lahko rečemo, da smo nekje bili, ampak zaradi izkušenj, ki nam jih takšno potovanje lahko da, najsi bo po Sloveniji ali po Avstraliji. In izkušnje pridobimo tedaj, ko gremo na pot sami, ne z agencijo.«

Na osemmesečnem potovanju po svetu je z družino obiskala vseh šest celin. »V življenju je najpomembnejši čas, ki ga podariš osebam, ki so ti drage, in čas, ki ga podariš sebi, čas zase. Zame je bila to najboljša naložba v hčerko in v našo družino, predvsem pa vase. Pot je bila enkratna, polna nepozabnih doživetij in zanimivih ljudi, predvsem pa je bila osvobajajoča. Za kratek čas sem se počutila resnično svobodno. To je neprecenljiv občutek, ko najdeš svoj mir in izpolnitev, ko si ti enostavno ti, kar je najtežje. In ko živiš za zdaj. To znajo otroci zelo dobro.« Pot okoli sveta je največ prinesla ravno njeni zdaj sedemletni hčerki Paris Noah. »Težko je to izkustvo povedati v nekaj stavkih, zato sem vesela, da se je moja hči odločila, da bo napisala knjigo o tej čudoviti izkušnji, o naši poti okoli sveta, skozi svoje otroške oči. Tega branja se že nadvse veselim, saj vem, da bo iskreno, brez vseh cenzur.« Ko spregovoriva o materinstvu, z iskricami v očeh pove: »To je zame največja ljubezen, kar sem jih kdaj doživela, pa sem zelo čustven človek in sem že večkrat ljubila v življenju. Za svojo hčerko si želim, da bi se osvobodila vseh spon, ki nam jih nalaga ta svet, da bi občutila mir, ljubezen in srečo in da lahko resnično dela tisto, za kar je poklicana na ta svet. Vsaka mama ali oče se trudi po svojih najboljših močeh, in če ljubi sebe, ljubi tudi svojega otroka.«

Tudi njena ljubezen do mode je močna, že kmalu nam pripravlja novo kolekcijo. »Najbolj se veselim novih trenirk iz 100-odstotno organskega bombaža, ki so lepe in kakovostne in se odlično kombinirajo, tako da jih lahko uporabljamo za sedenje na kavču, sprehod po mestu ali druženje s prijatelji. Poleg trenirk prihajajo še nove pletene obleke, puloverji in kratke majice, ki so del kolekcije Premium Ferme in sta jih izbrala tudi Goran Dragić in njegova Greice. Oba sta bila nad kolekcijo navdušena.«

V njenem salonu najdemo tudi čudovite poročne obleke. »Poleg že izdelane kolekcije izdelujemo poročne obleke po meri. Takšna obleka se v popolnosti prilagaja željam in postavi bodoče neveste. Pomagamo tudi pri celostni podobi, kajti še tako lepa obleka brez pravih čevljev, nakita, šopka, ličenja in pričeske ne bo popolna. Zame je vsaka nevesta, ki stopi v salon, popolna, saj jo takoj vidim v najlepši obleki zanjo.«

Modna oblikovalka, podjetnica in popotnica živi v skladu z naravo. FOTO: Igor Modic

V njenih oblačilih smo pred kratkim videli košarkarja Gorana Dragića in njegovo Greice Murphy, Maja je oblikovala tudi večerno obleko za Greice, ki jo je nosila na gala dogodku Noč zmaja. »Greice je čudovita ženska, ki natanko ve, kdo je, kam gre in kaj hoče. Zelo dobro sva se ujeli. V našem salonu izdelujemo različne obleke, od zelo minimalističnih do izjemno bogatih, vsem pa je skupno, da so tehnično zelo zahtevne. Takšna obleka, izdelana po meri, mora izražati osebnost, značaj osebe, ki jo nosi, predvsem pa se mora v obleki oseba dobro počutiti, zame je to bistveno. Ker ima Greice brazilske korenine, se te odražajo tudi v obleki, ki smo jo oblikovali zanjo, prav tako odraža delček ameriškega podjetniškega duha. Obleka je s tehničnega vidika zelo zahtevna, vsebuje namreč poseben korzet in ure in ure ročnega dela. Je rdeča, kar predstavlja ognjevitost zmaja.«

Dragić pa ni edini zmagovalec, ki prisega na kolekcijo dnevnih oblačil Premium Ferme. »Nosijo jih tudi naša zlata olimpijska judoistka Andreja Leški, najboljša šahistka Laura Unuk, baletka Ana Klašnja, televizijska voditeljica Mojca Mavec in številne druge uspešne poslovne ženske in moški. Blagovna znamka dnevnih oblačil Premium Ferme je namenjena zmagovalcem v osebnem in poslovnem življenju.«

Maja Ferme in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Pri njenih kreacijah so zelo pomembni kakovostni materiali, ki jim namenja veliko pozornosti. »Koža je človekov največji organ, zato je zelo pomembno, kaj damo nanjo. Tisto, kar nosimo, bo prodiralo skozi našo kožo v organizem in vplivalo na naše zdravje. Veliko raziskav je pokazalo, kako pomembni so materiali za naše zdravje. Na primer, že v preteklosti so vedeli, da če te boli grlo, je dobro popiti domač čaj z medom in limono ter si okoli grla oviti šal iz čistega kašmirja, ki pomaga pri okrevanju. Zelo pomembno je, kakšne materiale nosimo. Bolje je imeti en dober kos oblačila, ki je prijazen do okolja in našega zdravja, kot deset slabih, zaradi katerih lahko tudi zbolimo. Zato zadnje čase tekstil združujem s področjem zdravstva.«

V znamenju trajnostne mode je tudi njen nasvet za letošnjo jesen: »Izbirajte dobre kose, ki jih boste lahko kombinirali na številne načine in ki vam bodo služili še leta. Namesto preživljanja časa v trgovskih centrih ta čas izkoristite zase in za svoje bližnje kje v naravi. Predvsem pa verjemite vase. Vedite, da ste čudoviti in neponovljivi. Ni takšnega človeka na svetu, kot ste vi, in nikoli več ga ne bo. Zato izkoristite svoje potenciale. Pomembno je, da se obkrožamo s pozitivno naravnanimi ljudmi, ki so uspešni na svojih področjih, kajti le takšni te bodo razumeli in te ne bodo želeli spotakniti. Pri nas v salonu je dobrodošel prav vsakdo. Je stičišče zmagovalcev.«