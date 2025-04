68-letni občan padel po kovinskih stopnicah, z njim ni dobro

V ponedeljek popoldan so novogoriški policisti obravnavali varnostni dogodek v naselju Kneža v Baški grapi na Tolminskem. Pri sestopu po zunanjih kovinskih stopnicah je 68-letnemu občanu spodrsnilo in je padel približno dva metra ter se telesno poškodoval. Po nezgodi so bili na kraj dogodka poleg tolminskih policistov napoteni tudi gasilci in reševalci NMP ZD Tolmin. Po nudeni oskrbi na kraju dogodka so poškodovanca prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policisti Policijske postaje Tolmin so tujo krivdo izključili.