Dragićeva izvoljenka razkrila, kakšen jezik ljubezni govori Goran

Minuli konec tedna se je vse vrtelo okoli kariernega slovesa našega izjemnega košarkarja Gorana Dragića. Kako veliko je njegovo srce, se je izkazalo z dogodki, ki si jih je zamislil ob koncu kariere in s katerimi je še dodatno potrdil, da uspeha ne jemlje za samoumevnega in svoje poslanstvo vidi v tem, da šport približa tudi generacijam, ki prihajajo za njim. Prav Goranovo srce najbolj ceni tudi Greice Murphy, njegova partnerica.

Skupaj sta zaživela po tem, ko sta si sicer že oba ustvarila družini, se razšla s partnerjema in nato našla drug drugega.

»Njegovo srce je zelo pristno, zelo čisto. Težko je najti takšne ljudi. Težko je najti ljudi, ki so dosegli uspeh, kot ga je dosegel on, ne da bi izgubili samega sebe. Klasična pot ljudi, ki se vzpenjajo po karierni lestvici, je, da takoj, ko dosežejo vrh, pozabijo na tiste, ki so jim do tja pomagali,« je v intervjuju za Nedelo povedala o Goranu. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.