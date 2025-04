Poglejte to 32-letnico, ki s silikonskimi prsmi propagira tradicionalne vrednote (FOTO)

V želji, da bi posvarila svet pred nevarnostmi feminizma, in v zagovor tradicionalnim vrednotam se je Švedinja Alicia Almira preobrazila v živo lutko.

Velike silikonske prsi in napihnjena usta sta le dve pritiklini 32-letnice, ki je bila nekoč videti čisto povprečna ženska, danes pa – namenoma! – bolj kot na človeka spominja na igračko.

Ženska naj zadovoljuje moškega, meni plastična lepotica.

Pri 21 letih je šla prvič pod nož, do danes pa je za lepotne popravke zapravila okoli 117.000 evrov. Večkrat si je popravila prsi, spremenila nos, v čelo, lica, okoli oči in v ustnice si redno vstavlja polnila, botoks pa je tako in tako njen najboljši prijatelj. O sebi pravi, da je »trad bimbo«, tradicionalna, ne preveč bistra lepotica, ki je poleg tradicionalne žene menda ključen del družbe s tradicionalnimi odnosi med moškimi in ženskami.

Služi na platformi OnlyFans

»Zagovarjam tradicionalne vrednote, a na sodoben način,« pravi. Prepričana je, da je vloga ženske zadovoljevati potrebe moških, njene sanje pa so, da bi postala trofejna žena.

Takšna je bila nekoč.

»Rada kuham zanj, čistim hišo in ga prisilim, da popravi avto in pokosi travo,« pove. Do zdaj še ni srečala nobenega, ki bi jo bil pripravljen preživljati, zato si denar služi sama prek spletnega portala za odrasle OnlyFans.

Čeprav nenehno poudarja, kako zelo podpira tradicionalni pogled na svet, nekaterih njen način boja ne prepriča. »Nenehno se borim s predsodki in potrebnega je veliko poguma, da stojiš za svojimi prepričanji, sanjami in življenjskim slogom, ko ta velja za kontroverznega,« razlaga.

Alicia si videza, kot ga ima danes, želi že od devetega leta, navdih pa so bili liki v danski televizijski oddaji King's Girls. A ker prihaja iz tradicionalne družine, je do 18. leta, ko je odšla od doma študirat v København, ohranila svoj običajni videz.