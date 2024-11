Poglejte, kakšno sporočilo je razneženi Dragić namenil svoji dragi (FOTO)

Priljubljeni košarkar Goran Dragić že od začetka letošnjega leta ne skriva, da je znova zaljubljen. Srce mu je ogrela Greice Murphy, brazilska podjetnica, ki živi in dela v Ameriki.

Postavna lepotica, ki je od Gorana nekaj let starejša, je v nedeljo praznovala rojstni dan. Upokojeni košarkar ji je ob tej priložnosti namenil ganljivo voščilo na instagramu.

»Vse najboljše, ljubezen moja! Danes praznujemo tebe in vso radost, ki jo prinašaš v moje življenje. Vsak dan narediš svetlejši s svojim čudovitim nasmehom in prijaznim srcem. Tako sem hvaležen, da te imam ob sebi, in komaj čakam, da skupaj ustvariva še več čudovitih spominov v tem letu. Naj se ti uresničijo vse sanje in naj bo ta dan poln ljubezni in smeha. Uživaj svoj posebni dan do konca!« je svoji dragi v angleščini zapisal Dragić.